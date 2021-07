Liste des prénoms les plus donnés en 2020 : Emma et Gabriel ne dominent plus le classement

Le relais est passé : Emma et Gabriel ne sont plus les prénoms les plus attribués aux enfants, après plusieurs années en tête du podium. La chute n’est pas raide - troisième place pour les Emma, avec 3478 naissances et deuxième place pour les Gabriel, soit 4415 bébés - mais les favoris sont désormais légèrement devancés par Jade (3814), dans en peloton de tête depuis quelques années, et Léo (4496), porté par la mode des prénoms courts dans les maternités.

Toujours côté filles, Louise grimpe aussi en popularité : à la deuxième place avec 3811 naissances, elle pourrait même s’emparer de la tête du podium si on compte également les Louïse (douze petites filles). Aux côtés de Jade, ce prénom a déjà figuré en tête du palmarès au cours de la dernière décennie , en 2014 pour Jade et 2015 pour Louise. Chez les garçons, Louis truste 5e place, derrière Raphaël et Arthur.

Autre tendance : le succès du prénom Ambre, qui grimpe de cinq places pour gagner la cinquième marche du podium. Une progression prédite par L’Officiel des Prénoms, publié en septembre 2020 aux éditions First, même si l’ouvrage se base sur ses propres outils de projection et non pas les données statistiques de l’Insee. Le podium confirme que de nombreux prénoms évoquant la nature (minéraux, végétaux et animaux) ont en effet le vent en poupe, avec le succès de Jade, Ambre et Léo (loup en latin). On note aussi chez les filles Rose (7e), Iris (25e), Lila (76e) et Lucas (lumière en latin, 9e) chez les garçons.