Et si on savourait (enfin) l'instant présent ?

En somme, rien ne se produira jamais dans le futur, cela se produira dans le présent. Une pensée évoquant ce célèbre proverbe chinois à sortir lors des dîners chez l'ambassadeur (“Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d'aujourd’hui”) et rejoignant celle du sage anglo-indien Jiddu Krishnamurti, grande inspiration de Eckhart Tolle, clamant que "vivre dans le présent, complètement, totalement, c’est vivre ce qui est, avec l’actuel, sans le condamner ni le justifier (...) Seule l’intelligence de l’amour et de la compassion peut résoudre tous les problèmes de la vie."



L'une des clefs du bonheur de l'instant présent, c'est donc une aptitude il est vrai de plus en plus rare à se décentrer de soi pour être réceptif aux autres, savoir écouter pour éprouver de la bienveillance, sans faire montre de jugement. De quoi rejoindre la pensée lointaine (et pourtant, toujours aussi actuelle) de ce cher Aristote assurant qu'"être vertueux nécessitait tout un travail".