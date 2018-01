Une star de YouTube filme un cadavre dans la "forêt des suicides" puis présente des excuses

"On a trouvé un cadavre dans la forêt des suicides." Tel est le titre de la dernière vidéo de Logan Paul, star de YouTube aux 15 millions d'abonnés. Posté le 31 décembre dernier et supprimé depuis, ce vlog met en scène le Youtubeur dans la forêt de Aokigahara, au Japon, connue pour être un lieu où des personnes viennent mettre fin à leurs jours. Bonnet en peluche vert fluo sur la tête, barda de camping sur le dos, Logan Paul se filme donc en train de découvrir un cadavre pendu à un arbre.





"Ok. Ce n'est pas pour faire du clic. C'est le vlog le plus réel que j'ai jamais posté sur cette chaîne", explique-t-il sur fond de notes de piano. "Je crois que c'est un tournant dans l'histoire de YouTube. (...) Je déteste dire ça mais je crois qu'il y a un pendu là-bas. Vous le voyez ? Y'a un putain de pendu !" Les différents protagonistes qui l'accompagnent se regardent alors, mi-incrédules, mi-euphoriques. "Non, c'est pas possible ! J'ai jamais vu de mort avant, mon frère !" Logan Paul se rapproche ensuite du cadavre, allant jusqu'à filmer les mains et les affaires de la personne décédée. Il laisse échapper un rire : "Ça devait être une blague, pourquoi c'est devenu vrai comme ça ?"