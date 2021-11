Logement : de quoi rêvent les Français ?

On s'y trouve la plupart du temps et on y dépense une part non négligeable de nos revenus. Le logement est une composante essentielle de la vie de tout un chacun, comme l'explique Solène Riou dans la matinale de LCI, ce 18 novembre.

La journaliste souligne que d'après une étude, 9 Français sur 10 reconnaissent que la qualité de leur logement a un impact fort sur leur santé mentale, physique et sociale. D'autant qu'on passe chez soi, en moyenne, 15 heures par jour en semaine, et 17 heures le weekend.