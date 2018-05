Logement : devenir propriétaire, plus difficile pour les jeunes

Le projet de réforme du gouvernement concerne également le secteur de l'immobilier. Et surtout tous ceux qui souhaitent acheter un logement pour la première fois. En effet, jusqu'à présent, de nombreux ménages bénéficiaient d'aides et de prêt à taux zéro. Cependant, les conditions ont changé depuis le 1er janvier 2018 et sont beaucoup moins avantageuses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.