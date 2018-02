Logement : gros plan sur une maison démontable et transportable

Les ventes de maisons individuelles pourraient baisser cette année de -8 à -10%, selon la Fédération du Bâtiment. Une morosité qui s'explique principalement par la baisse des aides publiques. Mais il existe peut-être une solution pour redynamiser le secteur. Il s'agit d'un concept venu tout droit du Canada : des maisons transportables qui reposent non pas sur des fondations, mais sur des pieux.



