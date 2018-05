Logement neuf : les personnes handicapées, grandes perdantes de la nouvelle loi ?

Le logement est le premier poste de dépenses des ménages. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à simplifier les normes de construction pour faire baisser les coûts. Parmi les mesures les plus controversées, la baisse du nombre de logements neufs accessibles aux personnes handicapées. En effet, la nouvelle loi n'imposera plus que 10% de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les constructions neuves.



