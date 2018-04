Logement social : la ville de Saujon a été sanctionnée pour non respect de la loi

Certaines communes peinent à respecter la loi qui leur impose un quota de HLM obligatoire. C'est notamment le cas de la ville de Saujon qui a été sanctionnée financièrement pour ne pas avoir construit assez de logements sociaux. Cette commune de 7 200 habitants doit encore bâtir 700 logements pour remplir son quota. De ce fait, une amende de 230 000 euros est tombée. Pour résoudre le problème, le maire de la ville propose de diviser sa commune en trois pour ne plus être concernée par ladite loi.



