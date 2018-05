Loi alimentation : qu'est-ce qui pourrait changer dans nos assiettes ?

Le projet de loi intitulé "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable" vise tout d'abord à mieux rémunérer les agriculteurs. Pour cela, le processus de construction du prix payé aux agriculteurs sera inversé. Autrement dit, ce seront dorénavant les exploitants agricoles qui proposeront leurs tarifs aux acheteurs, pour éviter de se laisser imposer des prix trop bas par les industriels. La loi permet aux producteurs de former plus facilement des groupements, mieux à même de peser dans les négociations.





Le gouvernement souhaite également encadrer les promotions dans la grande distribution, à la fois en volume et en valeur, afin de limiter la guerre des prix. Si la réforme aboutit, les rabais seront donc limités à 34% de la valeur finale d'un produit, une disposition qui rendrait théoriquement impossibles les réductions massives telles qu'elles sont parfois pratiquées dans les grandes surfaces.





Le seuil de revente à perte sera également relevé, ce qui interdira aux distributeurs de vendre leurs produits sous le prix d'achat majoré d'une marge de 10% - une marge correspondant à peu près aux coûts de transport et de mise en rayon.





Si ces mesures vont dans le sens des agriculteurs, qu'en est-il des consommateurs? Michel-Edouard Leclerc, président du groupement de distributeurs portant son nom, se montre très remonté contre cette dernière mesure, qui entraînera selon lui un gonflement des prix au détriment des ménages. Les pouvoirs publics veulent "que j’augmente mes prix jusqu’à 10 %", s'inquiète-t-il.





Stéphane Travert a rétorqué dans une interview accordée à L'Opinion en mars dernier qu'il s'agit là d'"un mensonge". " Certains produits sont achetés aux producteurs à des prix trop bas et revendus avec de fortes marges. D’autres, en tête de gondole, sont vendus à perte", explique le ministre de l'Agriculture. "Les distributeurs doivent cesser de pressurer agriculteurs et PME et changer leur modèle de 'promos chocs'", a-t-il ajouté incitant à un "rééquilibrage des marges".