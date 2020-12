Loi "sécurité globale" - Paris, Lille, Montpellier : des manifestations prévues un peu partout ce samedi Manifestation contre la loi de sécurité globale, le 5 décembre à Marseille. − NICOLAS TUCAT / AFP

CONTESTATIONS - Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi 19 décembre sur l'ensemble du territoire national. Objectif ? Protester contre le projet de loi sur la sécurité globale. Des gilets jaunes sont attendus en marge du cortège à Paris.

En ce dernier week-end avant les fêtes de Noël, et pour la quatrième semaine consécutive, des cortèges de plusieurs milliers de personnes sont attendus pour défiler dans plusieurs grandes villes françaises. But de ces défilés : contester la proposition de loi dite de "sécurité globale", malgré l'engagement du gouvernement à réécrire l'article 24, le plus controversé. Contrairement aux semaines précédentes, ces rassemblements ne se feront pas sous l'égide du collectif #stopLoiSécuritéGlobale, composé de syndicats, de sociétés de journalistes et d'associations, mais avec le support de plus petites organisations telles que la Ligue des Droits de l'Homme, Solidaires, et Fédération Syndicale Unitaire.

Où et quand se tiendront ces manifestations ?

Sont ainsi prévues des manifestations : à Coutances (10h30, place de la mairie), Mont-de-Marsan (10h30, place Saint-Roch), Cahors (11h, sur le parvis de la mairie), Montpellier (11h, place Georges-Frêche), Nancy (13h15, place de la République), Lille (14h, Porte de Paris), Mulhouse (14h, place Franklin), Rennes (14h, sur l'esplanade Charles-de-Gaulle), Chalon-sur-Saône (14h30, sur l'esplanade du Port-Villiers), Quimperlé (15h, place Saint-Michel), et Brest (15h, place de la Liberté).

À Paris, une marche est également prévue, sous l'impulsion d'un mouvement de gilets jaunes, à partir de 13h au pont des Arts, direction la place de l'Etoile. Sur les réseaux sociaux, certains affirment que la manifestation passera par divers lieux de pouvoir, comme le Conseil d'Etat, Matignon et l'Assemblée Nationale. La Préfecture de Police de Paris a néanmoins fait le choix de restreindre cette marche. "En raison de risques de troubles à l'ordre public dans un secteur regroupant de très nombreux commerces des 6e et 7e arrondissements et dans un périmètre regroupant de nombreuses institutions, le Préfet de Police interdit le parcours d'une manifestation se revendiquant du mouvement des gilets jaunes." Une portion de la marche a toutefois été autorisée, et ce malgré la crise sanitaire : "la manifestation pourra se dérouler depuis la place du Palais-Royal jusqu'au pont des Arts, non inclus", indique-t-elle dans son communiqué.

La crainte des commerçants

À seulement une semaine de Noël, des commerçants craignent des violences qui pourraient affecter leur chiffre d'affaires de la journée. À Lyon, la Chambre de Commerce et de l'Industrie a même demandé à ce que soient interdites ces manifestations dans le centre-ville. "A l'heure où de nombreux commerçants et artisans sont au bord de la faillite et dans une grande détresse moral, il est intolérable que de tels agissements se reproduisent semaine après semaine", peut-on lire dans un communiqué de la ville.