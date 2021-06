Olivier Véran promet aux couples de femmes qu'elles pourront s'inscrire dans "des parcours PMA dès la rentrée"

Promise par le président de la République, la première et probablement seule grande réforme de société du quinquennat a été l'objet de nombreux débats à l'Assemblée et a pris du retard en raison de la crise du Covid-19. Et entre temps, l'opinion publique, aussi, a évolué sur le sujet. Selon un sondage Ifop publié ce lundi, plus de deux tiers des Français y sont désormais favorables.

"Ce texte ne satisfera pas tout le monde, mais il sera un texte équilibré, ambitieux sans être aventurier et responsable sans être tiède", vante Olivier Véran.