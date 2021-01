Loi sécurité globale : de nouvelles manifestations partout en France

Le combat continue. Après plusieurs semaines de contestation, de nouveaux mouvements d'opposition à la loi "sécurité globale" ont eu lieu ce samedi en France. Un texte qui, pour rappel, a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Les manifestants dénoncent plusieurs dispositions, notamment l'article qui pénalise la diffusion "malveillante" d'images de policiers. Selon les autorités, ce sont 34.000 personnes qui étaient présentes dans les cortèges, 200.000 selon les organisateurs.

Dans la capitale, les quelques milliers de manifestants - 6.500 selon le ministère de l'Intérieur, 15.000 selon le syndicat SNJ-CGT - ont défilé en direction de la Place de a Bastille. Bravant la neige, les contestataires ont repris ensemble des slogans enflammés comme "police partout justice nulle part" ou "état d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester".

Au cœur du mouvement, François, gilet jaune sur le dos, se désespère : "Je manifeste contre ce régime qui se montre de plus en plus radical. C'est une drôle de dictature, on se demande où on va avec cette loi de sécurité...". "Si c'est ça le pays des droits de l'Homme et de la liberté, j'ai honte d'être Français !" affirme-t-il.