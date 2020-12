Loi "sécurité globale" : des manifestations un peu partout en France mais des signes d'essoufflement

En ce dernier week-end avant les fêtes de Noël, et pour la quatrième semaine consécutive, des cortèges rassemblant plusieurs centaines de personnes ont défilé dans plusieurs grandes villes françaises. But de ces défilés : contester la proposition de loi Sécurité globale qu'elles jugent liberticide, mais aussi plus généralementla politique du gouvernement.

Contrairement aux semaines précédentes, ces rassemblements ne se sont pas déroulés pas sous l'égide du collectif #stopLoiSécuritéGlobale, composé de syndicats, de sociétés de journalistes et d'associations, mais avec le support de plus petites organisations telles que la Ligue des Droits de l'Homme, Solidaires, et Fédération Syndicale Unitaire. Et la mobilisation a semblé montré des signes d'essoufflement.