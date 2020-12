Loi "Sécurité globale" : une mobilisation en baisse dans un climat très tendu

Des chantiers avoisinants ont servi de base d'approvisionnement en projectiles divers et des incendies sporadiques ont été allumés çà et là, par des groupes vêtus de noir et très mobiles. Sur le chemin, au moins six voitures et un camion stationnés le long de l'avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement, ont été incendiés et plusieurs vitrines de banques et agences immobilières ont été endommagées. D'après notre reporter sur place, des individus cagoulés ont cassé ont cassé les vitrines de la banque, ont pris des documents qui étaient à l'intérieur et les ont fait brûler juste devant le bâtiment. Des incidents qui ont entravé le parcours de la manifestation, dont les organisateurs ont regretté qu'elle se déroule sur une artère aussi étroite que l'avenue Gambetta, contrairement aux boulevards du centre de Paris, bien plus larges, qui ont l'habitude de les accueillir.