Doigt d'honneur à un radar automatique : un automobiliste finalement relaxé

Officiellement, le délit d'outrage à une machine n'existe pas dans le droit français. Pour autant, le procureur de la République avait requis deux à quatre mois de prison contre un automobiliste habitant à Régny (Loire), accusé d'avoir, le 22 mai 2015, adressé un doigt d'honneur à deux reprises à des radars automatiques.





Le tribunal a finalement choisi de relaxer l'intéressé. "L'outrage à une machine n'existe pas en droit donc l'outrage à une personne par extension n'existe pas non plus", a déclaré à l'AFP l'avocat du prévenu, Me Jamel Mallem, qui avait plaidé la relaxe.





Le tribunal n'a donc pas suivi les réquisitions du parquet qui avait considéré que le chauffard avait outragé par extension les fonctionnaires chargés de visualiser les images au centre d'identification de Rennes.