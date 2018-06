Parents, à quel âge pouvez-vous offrir un téléphone portable à votre enfant ?

Des chiffres cohérents avec les recommandations des spécialistes. ICI, nous avions interrogé le psychiatre Serge Tisseron, auteur de l'ouvrage '"Apprivoiser les écrans et grandir". Et selon lui, le premier téléphone portable peut également coïncider avec l'entrée au collège. "En France, l'âge moyen est de 11 ans et 8 mois. Avant le collège, il est essentiel de déterminer les raisons qui peuvent prévaloir (en général, les longs trajets seul de l'enfant). Dans tous les cas, les parents doivent choisir le téléphone en fonction de l'âge, veiller à installer un contrôle parental (tous les opérateurs en proposent), établir un contrat de bonnes pratiques familiales et réfléchir à interdire à l'enfant de l'emmener à l'école. Et, point très important, parler avec l'enfant de ce qu'il en fait : réseaux sociaux, jeux vidéo, etc."





*Etude réalisée du 3 au 7 mai 2018 auprès de 573 parents d’enfants de 3 à 14 ans.