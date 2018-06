Loto du patrimoine : des associations antiracistes demandent le retrait de la maison de Pierre Loti

Une maison de trop dans le "Loto du patrimoine" ? Des associations antiracistes ont demandé vendredi à Emmanuel Macron de retirer la maison de Pierre Loti des biens sélectionnés dans le cadre d'un projet de protection du patrimoine. Cet auteur s'est illustré, rappellent-ils, "par une haine d’une violence inouïe à l’égard des Arméniens et des juifs" dans ses écrits.





Pierre Loti (1850-1923) a en effet évoqué les "figures abjectes" des Juifs et la "lâcheté morale" des Arméniens, dénoncent dans une tribune publiée par Le Monde le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, l’Union des étudiants juifs de France ou encore SOS-Racisme. "On pleurerait avec eux – si ce n’étaient des Juifs et si l’on ne se sentait le cœur étrangement glacé par toutes leurs abjectes figures", écrivait Pierre Loti dans "Jérusalem" (1894). Dans "La Mort de notre chère France en Orient" (1920), l'écrivain-voyageur écrivait, peu après le génocide arménien: "en ce qui me concerne, je suis mal tombé peut-être, mais je puis attester qu’à de rares exceptions près, je n’ai rencontré chez (les Arméniens) que lâcheté morale, lâchage, vilains procédés et fourberie".