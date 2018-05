Louer des bateaux entre particuliers

Samboat ou le site de location de bateaux entre particuliers propose plus de 22 000 navires. Il y en a pour tous les goûts, des voiliers aux yachts. Présent dans les quatre coins du globe, vous pouvez choisir le bateau de vos rêves sur le site, et envoyer une demande de réservation à son propriétaire si disponibilité. Si vous n'avez pas le permis, il est possible d'en louer avec Skipper. Le payement s'effectue directement en ligne et après un état des lieux le premier jour, à vous la casquette de Marin !



Ce dimanche 27 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous parle de sorties en mer avec samboat, un site de location de bateaux entre particuliers. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/05/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.