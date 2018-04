Lourdes : la guerre des cierges !

Brûler des cierges est un geste à la fois fort, symbolique et spirituel. Mais à Lourdes, c'est devenu difficile surtout pour les pèlerins qui viennent de loin. En effet, les bougeoirs des nouveaux brûloirs, inaugurés le 4 avril dernier, ne conviennent plus aux cierges vendus par les commerçants. Seuls ceux que vendent les sanctuaires peuvent être utilisés. Mécontents, les commerçants dénoncent une concurrence déloyale.



