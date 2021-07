Lubrizol : l’incendie de Rouen a fragilisé la santé mentale des personnes exposées

C’est la santé mentale qui aura le plus pâti du drame. C’est l’une des conclusions de l’étude publiée ce lundi 5 juillet par Santé Publique France. Le rapport révèle les résultats de son dispositif d'évaluation épidémiologique près de deux ans après l'incendie qui a ravagé les entrepôts de Lubrizol et de Normandie Logistique le 26 septembre 2019 à Rouen. Si l’accident n’a pas fait de morts ni de blessés, "il y a une altération de la santé mentale un an après" l'incendie, a souligné Franck Golliot, directeur adjoint de SPF lors d'une réunion sur l'incendie en préfecture.

“Une forte proportion de personnes reporte que les troubles psychologiques ressentis dans les suites de l’incendie étaient encore présents un an après les faits”, précise le rapport, ajoutant que les troubles psychologiques ont été en effet les symptômes “les plus fréquents et parmi les plus durables”.