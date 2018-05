VIDEO - Lundi de Pentecôte travaillé : combien rapporte la journée de solidarité cette année ?

Les 967,7 millions d'euros restants iront au bénéfice des personnes handicapées : 629 millions d'euros versés aux conseils départementaux pour le financement de la prestation de compensation du handicap (PCH) et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et 338,7 millions d'euros alloués aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.





L'hypothèse d'une deuxième journée de solidarité a récemment été évoquée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et le président Emmanuel Macron comme piste parmi d'autres pour financer la prise en charge de la dépendance. Pas sûre cependant que les Français apprécient tant le principe de ce jour férié travaillé : à la suite de l’annonce d’Agnès Buzyn, un sondage OpinionWay et ComdataGroup pour Les Echos et Radio Classique, montrait que deux français sur trois étaient contre la création d’une deuxième journée de solidarité.