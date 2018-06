Lunettes, prothèses dentaires et auditives : voici comment vous serez remboursés à l'horizon 2021

Côté soins dentaires, il y aura trois paniers différents concernant les prothèses. Le gouvernement annonce d'abord un panier 100% santé, intégralement remboursé, qui devrait concerner 46% des soins prothétiques, dont les matériaux en céramo-métallique. Le deuxième panier proposera quant à lui des "tarifs maîtrisés", avec des prix plafonnés. Il concernera 25% des soins. Enfin, un troisième panier représentera 29% des soins et sera à prix libre, avec techniques et matériaux plus sophistiqués.