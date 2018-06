Lunettes remboursées à 100%, quel choix chez l'opticien ?

Les lunettes 100% remboursées par la sécurité sociale étaient l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la réalisation de ce projet va bon train. Les négociations avec les opticiens et les mutuelles ont déjà commencé. Mais, que pouvons-nous vraiment espérer en terme de monture et de verre quand nous choisissons de ne pas débourser un euro ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.