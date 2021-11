Lutte contre la maltraitance animale : ce que contient le texte adopté par le parlement

La majorité a obtenu gain de cause. Après près d'un an de procédure législative et de nombreux compromis, le Parlement a définitivement adopté jeudi une proposition de loi contre la maltraitance animale. Le Sénat a approuvé ce texte à une très large majorité, 332 voix pour et une contre (dix abstentions). Pour la rapporteure au Palais du Luxembourg Anne Chain-Larché (LR), il est "véritablement équilibré" et permet une remise "à niveau" de la législation française. La majorité LaREM-Agir retient, elle, une nouvelle "étape historique du combat pour la cause animale". Au contraire, La France Insoumise, et notamment le député Bastien Lachaud estime que cette loi ne s'attaque pas à la "maltraitance animale dans son ensemble". Mais alors que contient ce texte ?

Députés et sénateurs se sont mis d'accord autour d'un durcissement des sanctions contre la maltraitance des animaux domestiques. Ces derniers ne sont "ni jouets, ni biens consommables", rappelle le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Désormais, le fait de tuer volontairement un animal de compagnie sera un délit et non plus une simple contravention, sauf certaines exceptions prévues pour les traditions locales (tauromachie notamment). Le contrevenant s'expose à six mois d'emprisonnement et à 7500 € d'amende. Un "stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale" pourra être prononcé par le juge comme peine alternative ou complémentaire à une peine de prison.

En outre, la loi durcit le ton en matière de zoophilie et zoopornographie sur les animaux domestiques. L'enregistrement et la diffusion sur internet de sévices graves, d'actes de cruauté ou "d'atteintes sexuelles" sur un animal domestique sont notamment passables de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. De même, le fait de solliciter ou de proposer la mise à disposition d’un animal dans un but zoophile, sur un site de rencontres par exemple, est pénalisé (un an de prison).

À noter que le texte interdit aussi toute "mention 'satisfait ou remboursé' ou toute technique promotionnelle assimilée" lors de l'acquisition d'un animal.