Lutte contre la précarité menstruelle : le gouvernement débloque 5 millions d’euros

5 millions d’euros. C’est la somme du budget alloué en 2021 à la lutte contre la précarité menstruelle, qui touche près d’une femme sur dix en France, notamment les plus précaires et les jeunes, ont annoncé le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, dans un communiqué publié ce mardi.

Ces fonds seront destinés à "renforcer le combat mené par les associations pour l'accès de toutes les femmes aux protections périodiques", ont annoncé mardi dans un communiqué le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Les femmes incarcérées, les femmes en situation de précarité et de très grande précarité, et les élèves des collèges et lycées en éducation prioritaire seront ciblés "en priorité", ont-ils ajouté.