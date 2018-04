Lutte contre le terrorisme : des imams appellent à la résistance contre "un populisme communautariste"

"Tout silence de notre part serait désormais complice et donc coupable". Dans une tribune initiée par l'imam de Bordeaux Tareq Oubrou et publiée ce mardi dans Le Monde, une trentaine d’imams appellent au sursaut de leur communauté pour lutter contre le "terrorisme" et "les crimes antisémites". A leurs yeux, la situation actuelle "devient de plus en plus intenable". Considérant l’islam "d’abord une aspiration spirituelle et une quête de transcendance dans la générosité et l’altérité", ils déplorent que leur religion soit transformée en "une idéologie identitariste et politique" par "une jeunesse ignorante, perturbée et désœuvrée".





Pour enrayer ce phénomène, ils suggèrent aux imams de "dispenser un discours d’apaisement, de sérénité" afin de résister "à un populisme communautariste". Un "contre-discours" indispensable selon eux pour mettre fin à "toutes les formes d’extrémisme pouvant directement ou indirectement conduire au terrorisme".