"Lutter contre la maltraitance animale sans vidéo c’est comme dire qu’on lutte contre l’insécurité routière en enlevant les radars"

LCI : Etes-vous surpris par l’abandon de la vidéosurveillance en abattoir dans le projet de loi présenté ce mercredi en conseil des ministres ?

Olivier Falorni : J’ai présidé pendant six mois une Commission d’enquête sur les abattoirs, et à l’époque on m’a dit : "Hors de question d’avoir des caméras". J’ai fait un rapport dans lequel je préconisais la vidéosurveillance. On m’a dit que ça ne se ferait pas. J’ai déposé une proposition de loi pour préconiser le délit pénal de maltraitance animal, et l’outil qui permet de caractériser ce délit : la vidéo. Mon texte a d’abord été retoqué avec refus en commission. J’ai donc une longue expérience de l’obstruction systématique par rapport à cette proposition. J’ai réintroduit la vidéosurveillance dans le texte que je défendais. Il y a eu une mobilisation considérable des associations de la cause animale, beaucoup de citoyens ont envoyé des mails à leurs députés. Il y a eu une pression tellement forte que le ministre de l’Agriculture a bien été obligé de revoir ses positions.

LCI : Il n’y a plus les caméras dans le projet de loi, mais une des propositions fortes y figurent, celle du délit de maltraitance animale en abattoir. C'est donc un premier pas ?

Olivier Falorni : Pour moi, la disposition sur le délit pénal s'accompagne de l'outil nécessaire pour le caractériser : le contrôle vidéo. Et l’un ne va pas sans l’autre ! Sinon, c'est une hypocrisie, de l’enfumage, une volonté de botter en touche. On espère que c’est un renoncement provisoire, je pense qu’il est tout à fait possible que la vidéo soit réintroduite dans le texte, à condition qu’il y ait une pression suffisamment forte pour que le ministre accepte de céder.

LCI : Comment peut-on expliquer ce qui s’apparente à une reculade sur le sujet, alors qu’un consensus semblait avoir été trouvé ?

Olivier Falorni : J’ai l’impression que le ministre de l’Agriculture ayant changé, les lobbies essaient d’avoir une revanche sur un texte qui avait des adeptes. Mais je le répète, j’espère que ce renoncement n’est que provisoire. Rien n’est joué. Quand le texte’ de loi sera examiné à l’Assemblée, je déposerai un amendement qui reprendra mot pour mot ce que j’avais mis dans mon texte de loi. Pour prouver le délit de maltraitance, il faut réintroduire la deuxième jambe du dispositif. Je ne désespère pas, d’autant que le président de la République s'est formellement engagé sur le sujet de la cause animale et des abattoirs. C’est un atout pour nous. S’il ne respecte pas cela, ce serait un reniement de sa parole.