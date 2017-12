Lyon : les Canuts sont à l'origine du métier de tisseur de soie

Christine Desgure est la sixième génération de Canuts, elle dirige actuellement l'entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d'écharpes. Le métier de tisseur est un savoir-faire perdu, mais aussi une profession où le temps n'est pas compté. Les ancêtres seraient sûrement surpris d'apprendre que leurs foulards s'exportent désormais jusqu'au Japon et que leurs vieux métiers posent comme des pièces de musées pour les visiteurs de passage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.