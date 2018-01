"Ma fille n’ose pas inviter ses copines à la maison" : dans l'enfer des logements surpeuplés

Pour Fatma et son mari Rabat, le constat est le même. Installé dans un studio de 15m² au troisième étage d'un immeuble proche du métro La Chapelle, rue Marx Dormoy, le couple de sexagénaires cherche désespérément à changer de logement depuis de longs mois. Arrivé en 1970 à Paris alors qu'il avait 20 ans, Rabat a longtemps vécu avec son frère avant d’être rejoint en 2015 par sa femme, restée en Algérie pour élever leurs enfants. A deux, ils doivent faire avec les 1 170 euros de retraite de Rabat, Fatma n’étant pas éligible à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), anciennement appelée minimum vieillesse, attribuée aux personnes vivant en France depuis au moins dix ans.





Un faible revenu pour un loyer de 550 euros. Rabat, atteint d’un lourd handicap au dos l’empêchant de se déplacer autrement qu’en fauteuil roulant, n’est quasiment pas sorti de son appartement depuis maintenant un an. "Ce n’est pas vivable, je me déplacement seulement en fauteuil roulant quand je dois me rendre à l’hôpital. Pire, je dois garder les roues de mon fauteuil chez moi de peur qu’on me les vole", explique-t-il, assis sur son lit, où il reste cloué toute la journée. Un lit d’une personne qu’il partage avec sa femme pour dormir, dans la seule pièce de l’appartement, trop petite pour accueillir une vraie table. "Je mange très souvent avec mon assiette sur les genoux", déplore Fatma, 62 ans.





Outre son dos, Rabat, qui a fait partie des victimes de la prise d'otages du vol Alger-Paris, en 1994, souffre également de séquelles psychologiques : "J’y pense tous les jours, je n’ai jamais oublié cette journée. Les médecins m’ont même dit que mon mal de dos était certainement dû à mon état psychologique." Considéré comme prioritaire dans l’attribution des logements DALO, le couple n’a pour le moment pas eobtenu le droit de déménager, malgré une demande déposée il y a plus de deux ans pour un appartement dans le XIIIe arrondissement de Paris. "Nous avons postulé pour quatre appartements depuis notre demande, et les refus se sont multipliés. Nous ne demandons pas la Lune, juste plus de place et un étage accessible, soit avec ascenseur ou au rez-de-chaussée", commente Rabat.