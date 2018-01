"Ma grand-mère se fait écraser pour du Nutella" : une promotion sur la pâte à tartiner vire à l'émeute, la scène devient virale

Un succès dramatique, tel pourrait être le résumé de cette histoire. C’est un article du Progrès, journal lyonnais, qui a donné l’alerte. Mais c’est une promotion, qui a tourné à l’empoignade.





Dans le département de la Loire, ce jeudi, plusieurs Intermarché ont pratiqué des promotions spectaculaires sur des pots de Nutella. Des promotions très... alléchantes : le pot de 950 grammes à 1,41 euro, soit 70% de réduction. Cette fantastique ristourne, finalement dénoncée par le fabriquant Ferrero au vu de la tournure des événements, a viré à l'émeute, les clients se ruant sur les rayons et s’arrachant les pots de la pâte à tartiner aux noisettes.





Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les gens se précipiter sur les cartons tombés par terre, tenter d’en prendre le plus possible, entassant ça dans des sacs. Le tout dans une ambiance hystérique, les gens se houspillant et se poussant les uns les autres. Une frénésie qui fait passer le premier jour des soldes pour une promenade de santé.