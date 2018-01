"Ma peur, c’est qu’il lui arrive ce qu’il s’est passé à Champigny" : on a parlé avec des femmes de flics en colère

Audrey est plus jeune. Discrète, elle écoute tout ça dans un coin. Discrète, mais l’air déterminé. L’air énervé aussi. Ou blasée, dur à dire. Son mari, elle ne veut pas préciser où il travaille. Et la défiance du flic, elle connaît. "Il n’y a rien de nouveau là-dedans", dit-elle. "C’est quelque chose de quotidien qui existe depuis tellement longtemps. Et en 2018, il y a déjà eu des suicides. Ça commence déjà. Voilà." Elle parle aussi de ces policiers "qui sont allés aider des familles dans un incendie" - cela s’est déroulé samedi à Stains, en Seine-Saint-Denis -, et "qui se sont fait caillasser en sortant. Ce sont des choses aberrantes qui n’ont pas lieu d’être. Les forces de l’ordre sont là pour protéger, aider et on les agresse à ce moment-là !"





Son mari n’est pas découragé, non. Enfin, "ça dépend des jours". "Parfois, c’est de la frustration, parfois un peu de découragement, parfois de la colère, parfois de l’espoir." Son mari, dit-elle, n’a pas peur. Elle si. Elle le dit simplement. "Certains jours sont plus faciles à vivre que d’autres, selon ce qu’on entend comme évènement à la télé ou à la radio... Dès qu’on entend une sirène, on pense à un attentat, on va vérifier sur Twitter, des réflexes assez compliqués à gérer au quotidien. Certains jours, c’est assez pesant, la lourdeur, toutes les heures sup, les horaires un peu bizarres..." Mais elle fait avec. Et une chose reste sûre : "Je suis très, très fière de ce qu’il fait, il ne pourrait pas faire autre chose." D'ailleurs, derrière, une Marseillaise se lance. Elle tourne les talons, pour participer. Et entonne, devant les caméras télé : "Aux armes citoyens, Formez vos bataillons".