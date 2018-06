"Ma vie est entre parenthèses..." : la maman de deux enfants handicapés appelle Macron à l'aide et fait le buzz

Car la Maison des escargots "est un centre financé par personne", dit Carole, dans la vidéo. "C’est triste, ballot, car il y a une loi pour ça, elle date même de 1975, en faveur des personnes handicapées." Place, donc, au bidouillage, chaque année, pour amasser des fonds. "On fait des kermesses, des lotos, on fait des trucs extra, on s’éclate, mais est-ce que c’est le but de s’éclater et d’y laisser des plumes ? Parce qu’on se crève à la tâche", dit Carole. "Parce que deux enfants handicapés, on les a ‘all the time’, ça fait 17 ans que ma vie est entre parenthèses. J'espère que les 17 prochaines seront meilleures, et je voudrais qu’on arrête de faire comme si on n’existait pas."