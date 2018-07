Mâcon : Griezmann est accueilli en héros

C'est un retour aux sources pour Antoine Griezmann. Près d'une semaine après la victoire des Bleus à Moscou, l'attaquant tricolore est revenu Mâcon. Plusieurs milliers de personnes attendaient leur héros pour l'acclamer. Le champion du monde a salué et remercié ses fans de la toute première heure depuis le balcon de la mairie.



