Macron au Vatican : les catholiques français séduits mais un peu méfiants à l'égard du président

"C’est bien que le président de la République puisse exprimer que le catholicisme fasse partie de la société française, sans être injonctif", avance de son côté Paul de Guigné, secrétaire général des AFC, associations familiales catholiques, qui salue cette visite au pape, "bonne à prendre". Lui aussi est plutôt séduit a priori. "On a été très contents de la réception qu’il a accordé aux Bernardins. On a été assez impressionnés par son attention", indique-t-il, se rappelant que les rapports avec le prédécesseur Hollande étaient "peut-être plus difficiles, il paraissait beaucoup moins libre vis-à-vis de la culture catholique". Il reste, tout de même, méfiant. "On n’est pas tout à fait dupes, il doit faire cela avec tout le monde... " Car au-delà des symboles, les AFC ont un gros point de vigilance : les enjeux de bioéthiques. Et pour l’instant, "c’est très flou, très ambigu. On attends des concrétisations."





Séduits a priori par les belles manières de Macron à leur égard, mais diablement prudents vis-à-vis d’un président qui a eu le talent de rester très flou sur des questions qui leur tiennent à cœur, notamment sur les enjeux de bioéthiques, comme le débat sur le PMA ou la fin de vie. Voilà comment pourraient être résumés la position des catholiques - même si le monde catholique est loin d’être monolithique -, face au président Macron. "On est vraiment sur un mouvement de balancier, d’une double attitude", analyse Jean-Marie Dumont, journaliste spécialisé sur les questions religieuses au sein de l’hebdomadaire Famille Chrétienne, et membre de CathoVoice, une association de laïcs chrétiens. "D’un côté, les catholiques sont contents que le président aille à Rome voir le pape, c’est dans la tradition, et c’est quelque chose qui est marquant. Une rencontre entre deux chefs d’Etat, c’est une manière de montrer le respect du chef de la France à l’égard du Saint Siège et du monde catholique, c’est un symbole fort."