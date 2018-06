Made in France : des jeans au cœur des Cévennes

C'est plutôt rare, mais dans notre pays, il reste encore des jeans qui n'arrivent pas des continents lointains. Depuis 1892, une entreprise des Cévennes tente de se faire une petite place dans ce gigantesque marché. L'Atelier Tuffery propose des modèles de pantalons plus originaux. L'entreprise réalise 90% de ses ventes en ligne. Grâce à Internet et les réseaux sociaux, la production a bondi de 500 à 7 000 jeans par an.



