Made in France : la Faïencerie de Gien, l'art de la faïence et du savoir-faire français

Depuis près de deux siècles, la Faïencerie de Gien, dans le Loiret, produit de nombreuses pièces remarquables, dans des styles parfois très différents. Après avoir fourni les plus grands châteaux d'Europe, elle mise sur un savoir-faire unique pour contrer la concurrence low-cost et cela fonctionne. Ce luxe à la française séduit une quarantaine de pays.



