Made in France : Seb, la cocotte-minute de l'innovation

Le groupe Seb, qui a aussi racheté Moulinex, Tefal ou Calor, a révolutionné les tâches domestiques. La cocotte-minute de 1953 est le produit fétiche du groupe. 65 ans plus tard, il s'en vend toujours un million par an. La marque compte vingt-neuf usines dans le monde, mais un produit sur quatre est encore fabriqué dans l'Hexagone. Elle consacre chaque année 200 millions d'euros à l'innovation. Un défi permanent pour faire face à la concurrence.



