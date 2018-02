Made in France : un bijou à succès pour la Saint-Valentin

Ce vendredi 10 février, à quatre jours de la Saint-Valentin, notre rubrique "Made in France" est consacrée à l'entreprise Altesse, le premier fabricant français de bijoux. Ses bracelets plaqués or ou argent affolent les réseaux sociaux. Située à Saint-Martin-de-Valamas, en Ardèche, la société avait été placée en redressement judiciaire en 2013. Pour la sauver, ses nouveaux patrons ont tout misé sur la personnalisation du bijou. Et en seulement un an, les ventes de ses produits personnalisables ont doublé.



