Maëlys : 572 jours de RTT offerts à la mère de la fillette par ses collègues

"Tout le monde a été profondément choqué par ce qu’il s’est passé. On a très vite su qu’il était question d’une de nos collègues", avait assuré il y a quelques mois au quotidien une déléguée syndicale de l’établissement lors du lancement de l’opération.





Au Pont-de-Beauvoisin, où l'émotion reste vive, habitants et badauds témoignent quant à eux de leur solidarité. Ils sont venus déposer jeudi fleurs et peluches au sanctuaire improvisé devant la salle des fêtes où Maëlys a disparu. Les enquêteurs ont retrouvé jeudi la "quasi-totalité" des restes de la fillette disparue et certains de ses effets. Reste à déterminer les circonstances de sa mort, sur lesquelles Nordahl Lelandais, qui a avoué avoir tué involontairement la fillette, reste muet.