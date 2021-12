Magistrats, avocats et greffiers se mobilisent ce mercredi pour réclamer plus de moyens pour la justice

Les magistrats sont appelés à renvoyer toutes les audiences prévues à cette date et des rassemblements incluant "l'ensemble des professionnels de justice, avocats, fonctionnaires de greffe, contractuels, magistrats" sont organisés un peu partout en France, aux sièges des cours d'appel. À Paris, le rassemblement doit avoir lieu devant le ministère de l'Économie et des Finances à la mi-journée.

Cette mobilisation, qui s'annonce très suivie, fait suite à une tribune, publiée dans Le Monde, dénonçant le mal-être de la profession et la dégradation de ses conditions de travail. "L’état actuel de la justice ne leur permet pas non plus d’exercer convenablement leurs missions de défense et d’accompagnement des justiciables dans l’exercice de leurs droits", souligne également le communiqué des organisations professionnelles et syndicales d'avocats. La tribune est aujourd'hui signée par près des deux tiers des magistrats du pays et 1500 fonctionnaires de greffe.

Dans un communiqué commun, les présidents des quatre "conférences", qui représentent les chefs des cours d'appel (premiers présidents et procureurs généraux) et des tribunaux judiciaires (présidents et procureurs), disent partager "très largement les constats et préoccupations exprimés" dans la tribune.