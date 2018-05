Mai 68, ces lieux méconnus ou insolites qui ont basculé dans l’autogestion (1/5) : aujourd’hui, la commune de Nantes

Cette structure a été appelée par la suite la "Commune de Nantes". Une appellation que l’historien invite à nuancer. "Cela fait le parallèle avec la Commune de Paris de 1871, mais ce n’est pas tout à fait pareil. A Paris, il y avait un pouvoir politique, un gouvernement, et des élus. A Nantes, c'est un mouvement très neuf. Ils sont allés assez loin dans l’autogestion, et ont géré la ville pendant 10 jours. Il y avait un vrai pouvoir syndical, local, mais pas vraiment de pouvoir politique, à l’inverse de la Commune de Paris. On peut considérer que c’est un embryon de pouvoir populaire."





Le Comité central se met au travail, s’occupe de ravitailler la ville, en établissant le contact avec les campagnes voisines et les paysans favorables au mouvement, qui livrent en produits frais. On distribue des bons, comme pour l’essence, car les raffineries sont occupées par les grévistes. Le Comité central tente aussi d’enrayer la flambée des prix dans les commerces, avec le risque d’inflation et de marché noir. Certains magasins, accusés d’avoir trop fait monter leur prix, sont fermés. "En cela, il y a eu une vraie gestion de la ville", estime l’historien. Le tout se double d’une effervescence joyeuse : "Tous les soirs, des grévistes, étudiants, vont dans les quartiers populaires, pour discuter avec les gens, refaire le monde, l’idée est de s’ouvrir, d’aller en direction des gens. On fait la fête, il y a des bals improvisés, tout le monde se parle. Pour tous ceux qui ont vécu ça, c’est une période exceptionnelle."





Sauf que, petit à petit, comme dans le reste de la France, les choses vont rentrer dans l’ordre, chacun reprendre sa place. A la mairie de Nantes, les employés reprennent leur poste, le Comité central évacue les lieux et va s’installer dans des locaux syndicaux. A Nantes, deux phénomènes enterrent peu à peu l’épisode : "Il y a d’une part une réaction des forces de droite très forte", explique Christian Bougeard. "Dans l’Ouest et à Nantes, une grande manifestation de soutien au général de Gaulle, est ainsi organisée par les comités de défense de la République, rassemblant la droite, mais aussi une partie de l’extrême-droite." Et à droite aussi, la mobilisation est forte : 20.000 personnes défilent. De l’autre côté, la reprise du travail va être longue et difficile dans les usines, la grève va durer jusqu’au 10-15 juin, les gens trouvent que les accord de Grenelle ne vont pas assez loin, et, en face, le patronat n’est pas toujours prêt à les appliquer. Mais comme partout, cela se termine par l’élection législative du 23 et 30 juin. En Loire-Atlantique, cap à droite. Seul un député de gauche est réélu. Clôturant ainsi l’histoire de la Commune de Nantes.