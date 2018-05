Mai 68, ces lieux qui ont basculé dans l’autogestion (2/5) : aujourd’hui, l’Atelier populaire des Beaux-Arts

La vie de ces Ateliers populaires tournent autour de ces affiches qui sortent nuit et jour des locaux. Une motion votée en AG le 21 mai, précise que "l’affiche est une expression d’une orientation. Toutes les affiches sorties des Beaux-Arts sous la responsabilité du comité de grève sont contrôlées entièrement par lui." Et en effet, une AG a lieu chaque jour, souvent le soir, vers 19h. Très sérieuse, elle dure une heure, une heure et demi. Parfois y assistent dix personnes, parfois 300. Des militants, parfois les artistes, qui sourient des grands débats politiques, parfois houleux, qui s’y tiennent. "Ils théorisaient, ils se battaient entre eux, se rappelle Guy de Rougemont en 2008 dans Le Monde. "C'était génial. Tous les projets étaient alignés sur des cordes à linge et on discutait les mots d'ordre". Et en effet, chaque projet d’affiche est discuté et soumis au vote de l’assemblée. Le dessin ou le slogan sont parfois validé tout de suite, à main levée. D’autres fois, les discussions durent des heures.





Chaque affiche est, par contre, anonyme. Cela fait partie de la morale : ne pas savoir qui les a faites. Elles sont souvent siglées d’un tampon, "Atelier populaire". Car ici, le collectif règne. D’ailleurs, le texte placardé à l’entrée est là pour prévenir : "Travailler dans l'atelier populaire, c'est soutenir concrètement le grand mouvement des travailleurs en grève qui occupent leurs usines contre le gouvernement gaulliste anti-populaire. En mettant toutes ses capacités au service de la lutte des travailleurs, chacun dans cet atelier travaille pour lui, car il s'ouvre par la pratique au pouvoir éducateur des masses populaires". Une fois l’affiche votée et approuvée, elle part au tirage. Des équipes sont à pied d’œuvre, jour et nuit. Plusieurs salles de fabrication sont créées, dans lesquelles tournent constamment entre deux et dix équipes.