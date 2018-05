Mai 68 en cinq Unes (1/5) : le 3 mai, le jour où le journal "L'Huma" est passé à côté de la révolte étudiante

Le 3 mai 1968, le quartier latin s'embrase pour la première fois. La fermeture, la veille, de la faculté de lettres de Nanterre en raison des risques d'affrontements entre l'extrême gauche et l'extrême droite, a conduit les "Enragés" du Mouvement du 22 mars à l'université de la Sorbonne, en plein Paris. Les protestataires, parmi lesquels Daniel Cohn-Bendit, entendaient y organiser un "débat" mais le recteur Jean Roche a appelé la police pour les en déloger par la force et fermer la faculté. Ce premier embrasement de Mai 68 se solde par de violents affrontements, plus de 500 arrestations, et 481 blessés, dont 200 policiers.





C'est le jour, précisément, qu'a choisi L'Humanité, le grand quotidien du Parti communiste français tirant à plus de 200.000 exemplaires à l'époque, pour publier en Une un violent pamphlet contre... ces mouvements étudiants. La plume de cet édito titré "De faux révolutionnaires à démasquer" est un certain Georges Marchais, futur secrétaire général du PCF, mais à cette date, numéro 2 du parti, et surtout affecté depuis deux ans à la lutte contre les mouvements "gauchistes", selon le vocabulaire communiste de l'époque.