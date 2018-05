Mai 68 en cinq Unes (2/5) : le 6 mai, la presse découvre les pavés et la "guérilla urbaine"

Ils étaient plusieurs centaines lors des premiers affrontements violents, le vendredi 3 mai à la Sorbonne. Ce lundi 6 mai 1968, jour de la comparution de Daniel Cohn-Bendit devant le conseil de l'université, le mouvement étudiant, échaudé par la décision de fermer la Sorbonne et la violente répression policière et les interpellations du vendredi, a pris une autre ampleur. Malgré l'interdiction de manifester, il est cette fois soutenu par deux syndicats étudiants et un syndicat d'enseignant, le SNES. Près de 5.000 manifestants affrontent les forces de l'ordre, sous le regard sidéré des Français, plus de 12 heures durant. "Des agitateurs qui sont organisés, qui connaissent parfaitement la technique de la guérilla urbaine”, assure alors le ministre de l'Education nationale, Alain Peyrefitte. Syndicats et forces de l'ordre semblent en réalité déroutés par le caractère spontané et improvisé du mouvement, noteront les articles relatant ces événements. Les combats du quartier latin feront 600 blessés et conduiront à 422 interpellations.





Les Unes des quotidiens, le lendemain, témoignent de la surprise des observateurs face à la violence des affrontements. Les grands journaux relatent de long en large la chronologie de ces heurts qui se sont poursuivis durant la nuit, annonçant l'escalade des jours suivants, jusqu'à la première "nuit des barricades", le 10 mai. Des reportages très factuels, mais qui insistent, tous journaux confondus, sur les méthodes employées par les manifestants pour harceler les forces de l'ordre, d'un côté, et sur la violence de la réplique policière de l'autre. "Du côté de l’ordre, un contrôle sévère, équipé de bâtons, boucliers et armes ; de l’autre, une cohorte de jeunes des deux sexes, coiffés à la Che Guevara", résume Le Figaro, qui fait état de l'utilisation, comme armes, des fameux pavés parisiens, qui ont déjà fait un blessé grave parmi les forces de l'ordre. Les grenades lacrymogènes répondent aux "pavés, projectiles divers lancés par des lance-pierre", ainsi qu'aux "barrages de voitures défoncées". Rapidement, le boulevard Saint-Germain se trouve jonché "de pavés, de grilles d'arbres, poteaux indicateurs, boîtes à papiers, hachettes et boulons".