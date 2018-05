Mai 68 en cinq Unes (3/5) : le 10 mai, une "nuit des barricades" aux accents révolutionnaires

Elles sont apparues à plusieurs reprises depuis le début de la semaine. Mais en cette nuit enflammée du vendredi 10 au samedi 11 mai, le mot d'ordre se diffuse parmi les manifestants : on érige des "barricades".





Après une manifestation relativement calme dans l'après-midi du vendredi, lycéens et étudiants, bloqués par les forces de l'ordre qui veulent empêcher qu'ils ne passent la Seine pour rejoindre les Champs-Elysées, ont fini par remonter en début de soirée le boulevard Saint-Germain jusqu'au jardin du Luxembourg. C'est là, pendant qu'une délégation emmenée par Daniel Cohn-Bendit négocie en vain avec le recteur de la Sorbonne pour demander, notamment, la réouverture de la faculté, que va se cristalliser, tard dans la soirée, le plus fort de l'insurrection étudiante. Les journaux rendent compte de cette escalade entre le samedi et le lundi qui suit, jour de grève générale.