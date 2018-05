Mai 68 en cinq Unes (4/5) : le 13 mai, la France s'arrête et les facs refont le monde

ARCHIVES - La France entame la plus grande grève générale de son histoire le 13 mai 1968. Les étudiants de la Sorbonne et d'autres facultés décrètent des "universités autonomes et populaires". Entre foisonnement d'idées et joyeux bordel, les journaux relatent avec intérêt, et parfois humour, ce qu'il se passe dans ces amphithéâtres pleins à craquer où l'on réclame pêle-mêle la fin des examens et de la sélection, et la libération des camarades interpellés.