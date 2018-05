Mai 68 en cinq Unes (5/5) : le 29 mai, la presse perd la trace du général de Gaulle

Gros coup de déprime ou repli tactique ? Cinquante ans après la disparition momentanée du général de Gaulle, le 29 mai 1968, la question n'a toujours pas été totalement tranchée par les historiens. Cette date reste pourtant l'un des principaux tournants des événements de Mai 68.





Il faut dire qu'à cette date, tout va mal pour le gouvernement. Les manifestations ne faiblissent pas, et le pouvoir est incapable de faire accepter les accords de Grenelle signés avec les syndicats. Pire : lors des manifestations du 28 et du 29, les slogans réclament désormais, en priorité, la démission du chef de l'Etat et de son exécutif. Dans l'opposition, François Mitterrand annonce qu'il se tient prêt à assumer un gouvernement provisoire. A ce moment, "tout est possible", a ainsi résumé l'historien Jean-François Sirinelli dans une émission dédiée à ces événements sur France Inter. "Les contemporains ont le sentiment, durant 72 heures, que tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre, que le pouvoir politique n'a plus prise sur la situation". Même le "grand Charles", dont la proposition de référendum, le 24 mai, a été moquée par l'opinion. Une situation potentiellement insurrectionnelle ? Certains y croient.





C'est dans ce contexte explosif, alors que les manifestations se rapprochent de l'Elysée, que le chef de l'Etat annonce à son Premier ministre, ce 29 mai à 11 heures, que le conseil des ministres est reporté au lendemain et qu'il se rend sur le champ dans sa demeure de Colombey-les-deux-églises. Trois hélicoptères, dont celui du général de Gaulle, s'envolent à 12h45 d'Issy-les-Moulineaux. Ils doivent en principe atteindre Colombey en moins d'une heure. Sauf qu'ils ne s'y poseront qu'à 18 heures. Où est donc passé De Gaulle entre-temps ? Même son Premier ministre Georges Pompidou l'ignore.