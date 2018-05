Héritage de Mai 68 : "Chacun peut s'en bricoler un bout... même Emmanuel Macron"

LCI : Quel message de Mai-68 vous semble avoir le plus porté ?

Erik Neveu : Ce qui revient le plus dans les entretiens, c’est une certaine émancipation féminine. On ne peut pas dire que la domination masculine a disparu, mais je pense que c'est une des choses qui a le plus spectaculairement changé. Pas seulement grâce à Mai-68, mais parce que la période a agi comme un déclic. L’accès à la pilule contraceptive (en 1967, ndlr) a par exemple bouleversé les rapports de sexe et de genre. Si le féminisme émerge en partie grâce à Mai-68, c’est aussi parce qu’il se construit contre certaine de ses dimensions, notamment le machisme qui existait dans les organisations contestataires, où les femmes connaissaient des difficultés pour exister. L’ensemble a engendré des changements graduellement irréversibles dans les rapports entre les femmes et les hommes. Si on regarde rétrospectivement ce que pouvait être l'ordre sexuel et genré... On ne vivait pas ensemble à l'époque ! Les filles étaient avec les filles, devaient porter des blouses, les garçons étaient entre eux. Il y a donc un effet de libération absolument extraordinaire.

LCI : Cette vague progressiste n’a-t-elle pas été accompagnée de mouvements de réaction ?

Erik Neveu : Tout mouvement social qui gagne quelque chose engendre des contre-mouvements de ceux qui n’y trouvent pas leur compte. L’effet de libération lié à Mai 68 a donc donné lieu à des retours de bâton. La caricature, c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy qui souhaitait solder son héritage, la crise de l’autorité des parents et des professeurs, les enfants qui n'ont plus le goût de l'effort, etc. Et qui serait un “héritage catastrophique” de la redéfinition des rapports de genres ou entre générations. Mais il y a plus subtil, avec un discours décliniste tenu par des gens plutôt conservateurs et de droite. Je pense à une journaliste du Figaro, Agathe Fourgnaud, écrivaine d’une série de livres dont l'un des grands thèmes d'angoisse renvoie à l’influence néfaste des soixante-huitards sur la génération suivante avec leur instabilité conjugale, leurs divorces, etc. Emerge aussi l'idée que la "hausse" supposée de l'homosexualité trouve son origine dans une indétermination entre le masculin et le féminin, et qui serait liée à cet héritage. Ce genre d'idées circule plus que les discours de Sarkozy, à travers des pages de psychologie à trois sous dans les magazines, des gens invités dans des talk-shows... Cela ne veut pas dire que l'augmentation des divorces ne pose pas de problème de fonctionnement des familles, mais je ne suis pas sûr que la cause de leur hausse soit seulement 68.