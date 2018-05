Mai 68 : le vent révolutionnaire a touché la musique

L'année 1968 a été marquée par une série de révoltes. En mai de cette année-là, un vent révolutionnaire souffle sur notre territoire. Il y a eu les barricades et les grèves, mais aussi la musique. Avant 68, nos chanteurs montaient sur scène en costume cravate, mais ensuite, la production de disques a connu une nouvelle ère plus ouverte aux autres horizons.



