Maine-et-Loire : des dégâts considérables après de violents orages

Des orages ont frappé l'ouest du pays le 26 mai 2018. Des vents de plus de 100km/h ont endommagé la ville d'Angers. Une petite fille est morte suite à la chute d'une branche dans un parc. Les pluies diluviennes ont provoqué des coupures d'électricité. Près de 3 000 foyers sont toujours dans le noir au lendemain de la tempête. Et malgré l'intervention des agents communaux, certaines routes restent impraticables.



